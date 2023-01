“Teatro Infanzia”: al via il progetto alla biblioteca della Ghisa

Domani pomeriggio, mercoledì primo febbraio, alle 16.30, nella biblioteca della Ghisa di Follonica, si terrà “Arcipelago Teatro Ragazzi“, un’inchiesta sul teatro in Toscana per e con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. Il progetto è a cura di Zaches Teatro ed è composto da un ciclo gratuito di incontri formativi rivolti in particolare a educatori, insegnanti, genitori, artisti, studenti di Scienze della formazione e operatori nel settore dell’Infanzia.

Quello di domani sarà un pomeriggio dedicato al teatro, all’educazione, alle compagnie e agli spettacoli. Gli autori della ricerca Rodolfo Sacchettini, Nella Califano e Francesco Brusa (Altre Velocità), pubblicata da Cue Press, saranno in dialogo con Luana Gramegna, regista e drammaturga della compagnia toscana Zaches Teatro, e con la platea dei partecipanti. Si tratta di un’opportunità per riflettere su un settore di straordinaria importanza che oggi, più che mai, continua a interrogarsi sul presente e sul futuro.

“Altre velocità” è un gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche, impegnato a favorire un tessuto di relazioni fra le arti e la società contemporanee, guardando al teatro e alla danza di ricerca, agli artisti emergenti e al contesto internazionale. “Altre velocità” opera come redazione ‘intermittente’ in festival, eventi, rassegne e stagioni, con approfondimenti su carta stampata e web, laboratori di scrittura critica, seminari e incontri, occasioni di confronto fra spettatori, artisti e operatori. Zaches Teatro, compagnia riconosciuta dalla Regione Toscana e dal Ministero della cultura come compagnia di teatro di figura e di immagine, sta portando avanti negli ultimi anni una personale ricerca sull’universo dell’infanzia, intesa come soglia di accesso a quanto di più profondo esista nell’umano. Attiva con produzioni sia in Italia che all’estero ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali ricevendo premi e riconoscimenti per le proprie creazioni.

La settimana successiva, mercoledì 8 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, sempre nella biblioteca della Ghisa, si terrà “Insieme s’impara a stare insieme“, un percorso di educazione affettiva e relazionale per la scuola primaria. La lezione sarà condotta da Cristina Lorimer, psicoterapeuta e maestra elementare. Cristina Lorimer, autrice del libro “Insieme s’impara a stare insieme”, edito da Terra Nuova edizioni, propone un percorso teorico-pratico che accompagna i partecipanti ad affrontare temi importanti per la crescita: lavorare in gruppo, riconoscere le emozioni, gestire il conflitto, mediare i contrasti, capire il valore delle regole e l’importanza della responsabilità personale. Lo scopo è fornire alcuni strumenti, fiabe e racconti, canzoni, giochi relazionali, attività e spunti di discussione, che in base alla propria sensibilità, possono essere utilizzati nella relazione con i bambini.