“Teatro comico”: Giulio Scarpati in scena al teatro Fonderia Leopolda

A capitanare un cast di bravissimi attori veneti, un beniamino del pubblico, Giulio Scarpati, diretto da un esperto di teatro popolare come Eugenio Allegri: al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica va in scena lo spettacolo goldoniano “Teatro comico” mercoledì 9 febbraio alle 21.15.

Per Giulio Scarpati, la cui fama è legata molto alla tv (amatissimo il suo personaggio Lele in “Un medico in famiglia”), il teatro resta il primo amore: “Ho debuttato a 12 anni al Teatro delle Muse a Roma, a 16 sono andato a scuola da un’attrice e a 18 sono entrato in una cooperativa teatrale. Oggi dico che più che mai, in tempo di pandemia, il teatro è una grande risorsa per la vita di una comunità. Per animali sociali, come siamo noi, non c’è nulla di meglio del teatro col suo linguaggio universale. Con la capacità di far vivere qualcosa che non è mediato da altro, come avviene con il cinema o con la tv”.

Nella commedia Giulio Scarpati è il capocomico, il suo nome è Orazio e dirige una compagnia che sta provando una farsa con le maschere: Arlecchino, Brighella, Pantalone. L’idea registica è stata di identificare il capocomico, almeno in parte, con la figura dello stesso Goldoni. Attraverso quest’opera l’autore voleva mostrare al pubblico il senso della sua riforma, l’anelata modernità nel passaggio dalle maschere alla commedia di caratteri.

Perciò questa commedia di Goldoni è estremamente attuale nella sua concezione e nella sua vivace articolazione, esempio di teatro nel teatro, in essa affiorano gli intenti della riforma goldoniana insieme a motivi, stereotipi, tormenti e ambizioni della comunità teatrale di ogni tempo. Il “Teatro comico” mette in scena una compagnia impegnata nelle prove di uno spettacolo, e mentre si prova, si riflette, si ricerca, ci si accapiglia e ci si ama, si fa fatica e ci si diverte. Perché quell’atto delicato e complesso che è lo spettacolo teatrale, seppur attraverso la sua genesi controversa e laboriosa, resta pur sempre atto semplicemente e immancabilmente gioioso! Atto d’amore, necessario alle comunità, ieri come oggi.

Lo spettacolo è di Carlo Goldoni, adattamento e regia di Eugenio Allegri, con Giulio Scarpati, Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago. Una produzione Ppvt – Teatro Stabile del Veneto

Prevendite: https://adarte.18tickets.it/

Ufficio Iat di Follonica in via Roma 49, tel. 0566 52012.