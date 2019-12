Le Tea Sisters sbarcano al Casello idraulico: premieranno i progetti sull’ambiente dei bambini

Le Tea Sisters, le cinque giovani amiche “detective” nate dalle storie raccontate da Tea Stilton, arrivano a Follonica sabato 14 dicembre al Casello idraulico dove, a partire dalle 14, ospiteranno tutti i piccoli fans nel loro Green Village, con giochi interattivi, laboratori natalizi con materiali di riciclo, decorazioni biscotti, lettere di Natale, un’area lettura, trucchi e acconciature per le feste.

Le Tea Sisters sono unite non solo dalla loro grande amicizia, tanto che si dichiarano “più che amiche, sorelle!“, ma anche dall’amore per l’ecologia e la sostenibilità ambientale e durante il pomeriggio premieranno tutti i progetti scolastici dedicati ad ambiente ed ecologia degli alunni delle scuole di Follonica.

“Siamo molto contenti – dichiarano gli assessori Giorgieri e Ricciuti – di poter ospitare le Tea Sisters che animeranno il Casello idraulico per un pomeriggio che unirà il rispetto per l’ambiente, i temi natalizi e l’amore per la lettura. L’arrivo delle Tea Sisters è un antipasto di quello che vorremmo che accadesse in estate o a fine stagione: avere la possibilità di ospitare Geronimo Stilton per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità“

I piccoli fans potranno anche incontrare le Tea Sisters e fare una foto con loro; inoltre, inviando una mail con oggetto “TS Follonica” all’indirizzo [email protected] potranno ritirare un gadget speciale durante l’evento.