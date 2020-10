Boom di prenotazioni per “Tassibile”: successo per il taxi gratuito riservato ai disabili

Anche a Grosseto tutto è possibile con “Tassibile“, il servizio gratuito che mette a disposizione delle persone diversamente abili un pulmino da nove posti, come se fosse un taxi. L’attività è partita il 30 luglio ed è già stata utilizzata da circa 100 persone. La prenotazione è molto semplice: basta inviare una e-mail all’indirizzo info@tuttopossibileonlus.it oppure un sms al numero 375.5616661 per conoscere tempi di attesa e disponibilità.

Il progetto nasce dall’impegno della onlus Tutto Possibile per soddisfare l’esigenza di molte persone con varie disabilità e delle loro famiglie di potersi spostare in vari luoghi. Per raggiungere l’obiettivo di acquistare il mezzo accessibile, infatti, l’associazione si è avvalsa della collaborazione dell’intero territorio della provincia di Grosseto, organizzando iniziative di raccolta fondi e partecipando a bandi tematici di banche e fondazioni.

Manifestazioni di piazza, cene organizzate, spettacoli teatrali, tornei sportivi e bandi pubblici sono stati i modi per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo, sensibilizzando la comunità locale sul tema e sulle problematiche legate alla disabilità.

L’acquisto di un pulmino attrezzato, insieme all’acquisto di un’imbarcazione dotata di sollevatore telescopico, sono necessari alle persone con disabilità affinché possano partecipare a escursioni, pesca e immersioni in mare, gite e uscite da casa varie, in modo gratuito e con personale formato adeguatamente.

“Con questo servizio – spiega il sindaco di grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è possibile coprire l’intero territorio della provincia di Grosseto per dare una risposta davvero ampia ai diversamente abili. E la sua utilità è dimostrata già dalle tante persone che lo hanno utilizzato in questi due mesi. Si tratta anche di un modo per incentivare il turismo accessibile, vera risorsa per il nostro territorio, come dimostrato dal successo che ogni anno riscuote ‘Mare per tutti'”.

“Con ‘Tassibile’ – commenta l’assessore alle politiche sociali, Mirella Milli – le persone con disabilità e le loro famiglie possono uscire in libertà, per una giornata di svago o di vacanza in tranquillità. Come amministrazione vogliamo contribuire a dare ancora più eco a questo progetto“.

“Ringrazio il Comune, Cassa di Risparmio di Firenze, Carta Etica e fondazione Aron per il sostegno ricevuto per la realizzazione di questo progetto – dichiara il presidente di Tutto Possibile onlus, Massimo Lattanzi -, ma ringrazio anche tutte quelle persone che ci aiutano con le donazioni. ‘Tassibile’ nasce da un’idea di Tutto Possibile e dal desiderio di offrire la libertà di uscire e andare dove si vuole a tutte quelle persone, non solo disabili, che hanno difficoltà motorie, anche gli anziani ad esempio. Il pulmino è dotato di una pedana mobile per far salire a bordo le carrozzine. L’imbarcazione, invece, quest’estate è rimasta ancorata al porto di Cala Galera e ha permesso di effettuare gite lungo la costa dell’Argentario, La barca è dotata di un sollevatore che consente a chi è in sedia a rotelle di salire al suo interno e, successivamente, di essere calato in mare per fare un bagno”.

“In pochi mesi Tutto Possibile ha dato vita a numerose iniziative – sottolinea Luisella Fabbri, vicepresidente della Onlus –, grazie alle motivazioni che ci vengono date dai nostri familiari disabili e dalle persone che ci sostengono. I nostri progetti nascono da un semplice messaggio Whatsapp e il nostro obiettivo è dare felicità ai ragazzi”.

Tutto Possibile onlus ha avuto il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Carta Etica UniCredit e Fondazione Aaron. “Tassibile” si unisce al precedente progetto “Mare tutto possibile“, come un collante tra il territorio e la vacanza al mare. Il pulmino attrezzato trasporterà inoltre amici e familiari che accompagnano le persone disabili. Un’iniziativa che nel tempo potrebbe crescere sempre più, aggiungendo ulteriori mezzi di trasporto e diventando un servizio di copertura capillare e sempre pronto per il territorio grossetano.

“Come Fondazione abbiamo sostenuto con entusiasmo questo progetto – spiega Alfonso De Pietro, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – che soddisfa un’esigenza molto sentita. La volontà di cassa di Risparmio è quella di investire sempre di più in Maremma nonostante il periodio di congiuntura economica negativa”.