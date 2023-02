“Taxi a due piazze”: la commedia in scena al Teatro degli Industri

Domenica 5 febbraio, alle 18.00, al Teatro degli Industri di Grosseto, andrà in scena “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, commedia brillante allestita dalla compagnia “La Barcaccia” di Grosseto.

Gli interpreti saranno Cesare Nigrelli, Cristina Mazzi, Caterina Zotti, Riccardo Pieri, Carlo Urbano, Mario Calossi, Elsa Amati, Maurizio Minucci; la regia sarà a cura di Eduardo Vozzi.

Si tratterà del quarto spettacolo in concorso al festival “Non ci resta che ridere” 2022/23 (XIII edizione).

La commedia

“Taxi a due piazze” è la storia di un tassista, Mario Rossi, che conduce una doppia vita con due mogli, Carla e Barbara, e con due case, una a piazza Risorgimento e l’altra in piazza Irnerio. A seguito di un’aggressione subita per difendere un’anziana signora da due teppisti, Mario viene ricoverato in ospedale e, in preda alla confusione, dà inavvertitamente alla polizia entrambi gli indirizzi delle sue residenze. Due solerti brigadieri di due diversi commissariati indagano sulle affermazioni del tassista, il quale, per evitare di essere scoperto, escogita, sostenuto dal suo amico Walter Fattore, una serie di bugie che scatenano a loro volta una serie di equivoci da cui sarà difficile uscire.

Il costo del biglietto è di 12,00 euro. La prevendita dei biglietti ha luogo all’edicola “La Pace” di Grosseto (accanto all’ingresso della basilica del Sacro Cuore), senza diritti di prevendita.

Sponsor: Banca Tema

Organizzazione: Fita Grosseto

Co-Organizzazione: Comune di Grosseto – Assessorato alla cultura

Produzione: laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio

Direttore artistico: Giacomo Moscato