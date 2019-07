Crisi del latte: nuova riunione del tavolo tecnico in Provincia

Seconda seduta del tavolo tecnico sulla crisi del latte.

L’incontro si è tenuto questa mattina, a Palazzo Aldobrandeschi a Grosseto, sotto la guida del presidente della Provincia Antonfranesco Vivarelli Colonna e alla presenza dei rappresentanti del mondo dell’allevamento, dei produttori, dei trasformatori, della distribuzione e delle associazioni di categoria.

Il tavolo si aggiornerà lunedì 15 luglio, data in cui il presidente della Provincia si aspetta una proposta concreta da parte dei partecipanti alla seduta di oggi, anche a seguito del confronto, molto produttivo, di questa mattina, in cui la Provincia ha ascoltato e messo in contatto tutti i referenti presenti.

“L’obiettivo – conferma il presidente Vivarelli Colonna – è migliorare Pecora 4.0, il progetto nel quale la Provincia di Grosseto ha appena investito 170mila euro, che saranno destinati a quelle aziende del settore che attiveranno percorsi di innovazione e miglioramento nella produzione. Vogliamo che questi finanziamenti siano sfruttati al meglio”.

Il tavolo tecnico è nato su impulso dell’Assemblea dei sindaci, nella quale fu votata all’unanimità una mozione complessa di supporto al settore lattiero caseario attraverso l’attivazione di misure tra cui l’istituzione di un tavolo tecnico interprofessionale che consentisse di definire strategie utili e condivise. La seconda riunione conferma l’utilità di questo strumento.