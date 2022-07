Sanità, il Tavolo della salute: “Settore nelle Colline Metallifere sempre più malato”

“Sindaci in rivolta, sì ma quelli della zona sud, per l’ospedale di Pitigliano. Sindacati in agitazione su vari fronti: dalle bolle covid che stanno decimando il personale, alle carenze di professionisti, come quelle per il servizio psichiatrico, per arrivare alla denuncia della crisi di personale e servizi in cui versa l’ospedale di Massa Marittima“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Paolo Mazzocco, del Tavolo della salute pubblica, e Luciano Fedeli, del Pci delle Colline metallifere.

“Argomenti tutti portati in piazza e in Regione dal Tavolo della salute e dalle minoranze, più volte alla ribalta sui media, discussi anche solennemente in un Consiglio comunale che non ha fatto registrare ad oggi significativi passi in avanti nonostante le promesse – continua la nota -. Intanto il massacro della sanità pubblica anche nelle Colline Metallifere continua sia sull’ospedale che sul distretto socio – sanitario di Follonica, la seconda città della provincia di Grosseto. Sapete come si è risolto il problema del primo soccorso? Con i medici della guardia medica. Così levi da una parte, causando problemi e metti dall’altra, tappando falle che ormai sono presenti da anni. Una battaglia in cui i lavoratori della sanità e i cittadini risultano essere le vittime“.

“Sull’ospedale di Massa ferma la pneumologia perché i medici non sono stati ancora reintegrati, ridotta l’attività di medicina perché il personale è decimato dal covid, pronto soccorso che funziona in molte occasioni con un solo medico tant’è che l’auto medica è diventata, con l’assenza del medico, una semplice vettura – sottolinea il comunicato -. Dei 19 candidati al servizio di guardia medica, persi perché l’azienda aveva offerto una retribuzione inaccettabile, e del bando che si sa? Nulla, tutto tace. Intanto siamo a metà luglio e se continua così i vertici della Asl hanno passato un’altra stagione compiendo quello che meglio riesce loro: tagliare. Attenzione perché perdere pezzi del presidio ospedaliero e non avere un distretto socio – sanitario efficiente fa male non solo ai cittadini e agli operatori, ma all’economia e alla demografia del comprensorio”.

“L’unica strada è quella di farci sentire e lo devono fare, o meglio lo dovrebbero fare in primis i sindaci, uscendo da silenzi e ambiguità – termina la nota -. Arrivare tardi può significare perdere un treno che rischia di non passare più”.