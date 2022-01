Pneumologia, Tavolo della salute: “Manca personale, reparto in affanno a Massa e a Grosseto”

“A Massa Marittima la pneumologia torna a ritmi ridotti e la colpa verrà data alla pandemia che vuole tutte le risorse mediche impegnate al Misericordia per arginare la quarta ondata di covid”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Tavolo della salute pubblica.

“Come sempre l’azienda si rifugerà nel fatto che è stato bandito il concorso per assumere medici, ma intanto il blocco delle assunzioni e i lunghi tempi non coincidono per rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini – continua la nota -. Una cosa è certa: quello che si può fare per cercare di annientare quasi una specialistica di eccellenza è stato fatto e vi si continua a lavorare. Il trasferimento dell’Unità operativa Cìcomplessa a Grosseto è stato il punto di partenza che ha rappresentato un duro colpo per le attività dell’ospedale di Massa Marittima, trasferimento che era stato motivato perché la specialistica doveva trovare spazi nel presidio provinciale”.

“Ma a distanza di anni quello a cui si assiste è un declino di un’attività importante, tant’è che i posti letto al Misericordia dedicati alla pneumologia sono diminuiti, l’attività quindi ridimensionata per colpa del covid che, anche se qualcuno non vuole sentirselo dire, sta diventando un alibi – prosegue il comunicato -. Sì, perché la sorpresa iniziale della pandemia, che risale ormai a due anni fa, avrebbe dovuto far riflettere e gli investimenti in sanità, promessi e non attuati, dovevano portare alla valorizzazione dei piccoli presidi ospedalieri e ad una implementazione esponenziale dei servizi territoriali assumendo personale in tempi rapidi. Tutti bei discorsi e demagogia per raccogliere consensi”.

“Di fatto nel presidio ospedaliero delle Colline Metallifere la pneumologia non fa attività, la chirurgia è ridimensionata, il pronto soccorso è in affanno, tant’è che gli infermieri vengono destinati da altri reparti a rotazione a coprire i turni di lavoro e le altre attività sono appese ad un filo con il rischio di altri ridimensionamenti con cadute negative sui cittadini – sottolinea la nota -. Il territorio dal canto suo ha fatto come i gamberi, andando addirittura indietro rispetto anche al periodo pre pandemico. Basti pensare alle attività specialistiche interrotte oppure ai pediatri e ai medici di famiglia mai sostituiti, alla continuità assistenziale spesso interrotta per mancanza di medici e a tutti quei servizi che dovevano dare risposte alternative all’ospedale ma che nei fatti non ci sono. La pneumologia sia del Misericordia sia di quello che resta nel presidio di Massa sarà destinata ancora ad essere soppressa come è avvenuto già ai tempi del dottor Franco che la istituì e poi, dopo il trasferimento a Grosseto, venne chiusa o ci sarà qualche speranza di mantenerla in vita?“.

“Sempre più si ragiona più che sui bisogni di salute nella logica delle aree vaste per produrre economie sulla salute, favorendo percorsi che aumentano la burocrazia, riempiono gli uffici di amministrativi figli della politica e lasciando i cittadini nelle peste con problemi le cui risposte si allontano sempre più – termina il comunicato –e spesso diventano introvabili”.