Sanità, le opposizioni: “Il Pd copia le nostre proposte e mistifica la realtà”

“In tema di mistificazione, non c’è che dire, il Pd di Massa Marittima è maestro“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fiorenzo Borelli, della lista civica Massa Comune, Daniele Brogi, della Lega, Daniele Gasperi, del Pci delle Colline Metallifere, Paolo Mazzocco, del Tavolo della Salute.

“Siamo stati i primi ad affermare, con iniziative, documenti ed azioni, che la tutela della salute pubblica è un interesse trasversale che dovrebbe accomunare le varie forze politiche ed allora come mai in questi anni nessuna proposta è mai venuta dal Pd che si sveglia alla vigilia di un incontro, il primo in ambito territoriale aperto a tutti: istituzioni, forze politiche, sindacati, associazioni, cittadini – continua la nota -? Nell’articolo del Pd, una ad una, sono state riproposte tutte le nostre istanze, cioè quelle che noi evidenziamo da anni ormai. Ci fa piacere, ma notiamo una contraddizione di fondo: il Pd non può limitarsi ad copiare e fare proprie le proposte, il Pd deve ottenere risultati dettando l’agenda politica, dato che governa nella maggior parte dei Comuni e in Regione. Se il Pd di Massa Marittima è contrario a questo smantellamento graduale del S. Andrea perché si limita a sporadiche uscite sulla stampa e non batte i pugni in Regione come facciamo noi?”.

“Nessun documento è stato portato in discussione il 16 luglio dall’assessora Gucci, ma solo una richiesta verbale per inserire adeguamenti del pronto soccorso, tra l’altro già assicurati dalla Regione – prosegue il comunicato -. L’unico documento iscritto alla discussione del Consiglio è stata la mozione presentata dalle minoranze e condivisa dal Pci e dal Tavolo della Salute. Pertanto, quando si afferma che le minoranze non hanno approvato si dichiara il falso, primo perché le minoranze in quanto tali non hanno i numeri e secondo perché nessun documento è stato in approvazione del consiglio. Inoltre, se si vuole dare risposte a problemi importanti come quello del diritto alla salute non si deve guardare il colore politico di chi fa le proposte, ma votarle quando sono giuste. È bene ricordare che se la mozione, condivisa dalla stessa maggioranza, è poi stata bocciata dall’astensione della stessa maggioranza. Quella mozione è frutto di un percorso che ha visto le opposizioni portare istanze a livello regionale dopo gli innumerevoli tentativi di aprire una discussione a livello territoriale”.

“E’ grazie proprio alla costanza che ci vede da anni portare proposte alle istituzioni, che ci ha visto per ben due volte recarci a Firenze a rappresentare i problemi inascoltati da anni alla commissione regionale, che si è mosso qualcosa, mentre il Pd e la maggioranza erano assenti, minimizzavano i problemi rispondendo che tutto era a posto e le nostre erano solo strumentalizzazioni politiche – sottolinea la nota -. In quella mozione, presentata a giugno dopo i sit in di Firenze, ci sono scritte tutte quelle cose che il Pd ha copiato per intero e sono riportati i problemi che affliggono i servizi ospedalieri e territoriali, denunciati da anni e sui quali mai una posizione è stata assunta dalla maggioranza e dal Pd. Solo oggi, perché qualcuno si sente scavalcato o derubato di un ruolo che non ha mai avuto, si ricorre ai ripari con dichiarazioni tardive. Siamo a ottobre del 2021 e solo perché siamo arrivati ad un confronto pubblico, aperto a tutti e non ai pochi politici che per anni sono stati assenti ed hanno lasciato che si arrivasse a questa situazione qualcuno si sveglia. Bene, noi da tempo ci siamo e continueremo ad esserci: per questo annunciamo che abbiamo presentato un ulteriore documento che sarà messo all’approvazione del Consiglio e riteniamo che si debba dire con chiarezza a tutti i cittadini da quale parte stiamo quando si parla di salute, senza nascondersi dietro ad alibi o motivazioni“.

“Quello della salute è un tema che non riguarda solo il settore specifico di ospedale e territorio, ma è fondamentale per l’economia, per evitare lo spopolamento in atto, per incrementare il turismo e per dare ai cittadini quelle risposte che diano certezze e motivazioni – termina il comunicato – per continuare a vivere sul territorio”.