Istituto Falusi, il Tavolo della salute: “Realizzare un nucleo di cure intermedie”

“Un Consiglio comunale dove il sindaco ha sfoggiato ancora una volta la sua arroganza e inconsistenza“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Luciano Fedeli e Paolo Mazzocco, del Tavolo della salute pubblica di Massa Marittima.

“Fare polemica sarebbe troppo facile, ma basta vedere il suo comportamento quando ha ripreso le affermazioni del consigliere Giuliani, relative all’acquisto di un immobile per la farmacia, tacciando le sue allusioni come inopportune in sede di Consiglio – continua la nota -. Quando invece è lui a distribuire offese, allusioni se le può permettere gettando fango, approfittando anche del fatto di scaricare accuse su chi non è presente e non può replicare. In più sfida, come ha fatto con Borelli e con lo stesso Giuliani, a confronti pubblici su vari argomenti, quando poi sono gli altri a chiedere non duelli all’ultimo sangue, ma confronti. si rifugia dietro al fatto che i confronti lui li fa solo in Consiglio comunale. Ci inviti anche in Consiglio, sulle questioni dei servizi sanitari e sociali perché quello che ha disfatto lui non era mai riuscito così bene a nessuno e glielo potremmo dimostrare. Ma sappiamo che non sarà possibile perché ha paura e sa di partire già da sconfitto, per cui è molto meglio esternare in modo quasi isterico approfittando di una veste istituzionale che non onora con questi atteggiamenti”.

“Nel concreto e sul Falusi. Ci voleva un commissario per ridurre l’affitto e privatizzare due nuclei? Secondo lui sì, secondo noi no – prosegue il comunicato -. Il commissario è stato costretto a metterlo perché ha fallito e doveva mascherare il mancato raggiungimento di obiettivi che in altro modo non poteva ottenere. Continua a ripetere che l’applicazione del canone ricognitivo, sollecitato anche da Ulmi, non era automatico tra soggetti diversi come l’Agenzia della Sanità e il Falusi. La norma dice altro e dice che non è applicato per la natura sociale di ente, azienda, associazione o altro, ma per le funzioni svolte che devono rientrare nei casi previsti ossia. Certo, avesse dato seguito a quanto diceva Poli nel 2018, avesse sostenuto la richiesta già fatta da Brenci, il Falusi avrebbe avuto a proprio attivo molte più risorse finanziarie ammontanti a decine di migliaia di euro e magari la crisi in cui è stato fatto cadere per il suo immobilismo non ci sarebbe stata. Non vada a cercare le lucciole e a scaricare responsabilità su altri, lui è da due mandati sindaco a Massa e quello che ha fatto è evidente a tutti: far cadere il Falusi in una crisi mai vista, senza precedenti e, come ha detto in Consiglio, non essendo di primo pelo, ma da decenni fa l’amministratore, sulle questioni dei servizi peggio di così non poteva fare“.

“Lui è il sindaco dei record che ha provocato, mai successo prima, le dimissioni di un Cda per quattro quinti targato Pd, che ha causato mobilitazioni del personale del Falusi e che ha ridotto ai minimi termini l’ospedale di Massa Marittima – continua il comunicato -. Lui è il sindaco, mai successo prima, che amministra con un numero di consiglieri pari a quelli di opposizione perché la maggioranza uscita dalle urne si è spaccata dopo pochi mesi per causa sua e vuole parlare e sentenziare giudizi politici e personali su altri con monologhi squallidi senza contraddittori. Non vada neppure ad affermare cose non corrispondenti alla realtà, quando dice che le opposizioni, tutte, stanno sull’albero a cantare senza mai proporre nulla, primo perché a chi ha la maggioranza di governo correrebbe ottenere la massima partecipazione e il tentativo di coinvolgere le opposizioni e in secondo luogo anche perché agli atti e non a discorsi ci sono proposte presentate in più occasioni che sono state ignorate per poi essere copiate successivamente, come è avvenuto sulla questione dell’affitto”.

“Vuole le proposte: bene, per il momento ne presentiamo, una che è quella di realizzare un nucleo di cure intermedie o ospedale di comunità al Falusi di Massa – termina la nota -, ma ce ne sono altre che formalizzeremo all’amministrazione e renderemo note alla cittadinanza“.