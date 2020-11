Sanità, il Tavolo della Salute: “La Regione taglia la guardia medica”

“Non solo non si fanno assunzioni per potenziare i reparti dell’ospedale delle Colline Metallifere facendo pensare ad un concreto rischio di chiusura attività come chirurgia, cardiologia, pneumologia. Non solo si sospendono le attività ordinarie di specialistica, costringendo i cittadini a recarsi presso centri privati convenzionati della provincia e affidando le prime visite o le visite di controllo ad intrepide telefonate o video telefonate. Oggi arriva anche la riduzione di un altro servizio, quello della guardia medica, che dalla mezzanotte alle 8 di ogni giorno sarà sospesa perché i medici serviranno a implementare le attività dei tamponi previste per rilevare l’andamento del virus”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Paolo Mazzocco, Luciano Fedeli, Marco Mazzinghi e Daniele Brogi, rappresentanti del Tavolo della Salute delle Colline Metallifere.

“In una realtà come le Colline Metallifere, come per gli altri territori della provincia di Grosseto, questa operazione è l’ennesima beffa e l’ennesimo taglio che graverà sulle spalle dei cittadini – continua la nota -. Si è visto poco o nulla di quanto promesso in campagna elettorale, ma quello che è certo è che la Regione pensa, con semplici ordinanze, di bloccare altri virus, patologie, disturbi ordinando loro di non disturbare i cittadini nelle prime 8 ore della giornata. Ma se poi un cittadino o il disturbo notturno non fossero gestibili c’è il telefono del 118, la voce di un operatore chiederà e dirà come fare all’anziano di Montieri, Monterotondo, Massa o di un altro territorio e se il malessere non passa, partirà un’ambulanza e arriverà a domicilio dell’utente“.

“In tutto questo marasma qualcuno si è dimenticato l’enorme carico di lavoro al quale è chiamato il 118, che vede medici, paramedici e volontari ormai vicini al collasso. Poco si è visto su quanto promesso per rafforzare la sanità a tutti i livelli e la prospettiva concreta è un altro taglio, da tempo in cantiere, quello sulla continuità assistenziale grazie a questo virus – sottolinea il comunicato -. Un taglio che peserà ancora sulle spalle di operatori sanitari e i volontari e colpirà i cittadini di un territorio, quello delle Colline Metallifere, vasto e disagiato. Ancora una volta la responsabilità è data in mano a queste figure e soprattutto i cittadini dovranno attrezzarsi, formarsi, istruirsi per interagire meglio, così come le patologie o i disturbi, nelle ore notturne, dovranno limitare le loro azioni. Si sarebbe potuto implementare l’orario per svolgere la stessa attività senza tagliare la notte, siamo sicuri che sarebbe stata una proposta accettabile e accettata dai medici di guardia, che avrebbe dato più dignità al loro ruolo, oltre che mantenere così un servizio essenziale per la comunità“

“Chissà, le riduzioni di medici di continuità assistenziale, sostituiti da telefonate e per i più esperti da video-chiamate – termina la nota –, potrebbero rappresentare l’ultima spiaggia, dopodiché la definitiva riforma del sistema sanitario, per risparmiare e per non privare la comunità di servizi, potrebbe essere quella di un filo diretto con il mago dell’Accesa in modo da chiudere definitivamente il cerchio e soprattutto costruire qualcosa di innovativo e alternativo per distruggere definitivamente quello che rimane della sanità pubblica nel nostro già povero territorio“.