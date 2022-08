Ospedale Sant’Andrea, il Tavolo della Salute: “Gestione improvvisata della bolla covid”

Il Tavolo della Salute accende i riflettori sulla gestione dei posti letto covid creati nell’area medica del presidio ospedaliero Sant’Andrea delle Colline Metallifere.

“Creare questi posti letto in coabitazione di pazienti ordinari è stata l’ennesima prova dell’improvvisazione con cui affrontano il problema della sanità nel nostro territorio“.

Così interviene Paolo Mazzocco, coordinatore del Tavolo.

“Se da una parte si è voluto decongestionare il Misericordia, dall’altra non sono stati creati ambienti sicuri per evitare contagi tra pazienti e personale e tra personale e pazienti – spiega Mazzocco -. Basti pensare che non sono state previste figure sanitarie dedicate; anzi, il poco personale che a malapena riesce a coprire i turni in corsia deve anche entrare nella bolla covid per poi riuscire per seguire gli altri pazienti. Se a questo aggiungiamo il periodo di ferie, e ci mancherebbe pure metterlo in discussione viste le condizioni in cui lavora da anni tutto il personale, capite che una infermiera ed una Oss devono coprire bolla covid e reparto ordinario“.

“È una situazione che si commenta da sola – aggiunge Luciano Fedeli, segretario provinciale del Pci e componente del Tavolo della Salute pubblica –. Invece di incrementare il personale, si spreme quello che c’è e le assunzioni sono ancora bloccate. Si dovrebbe mettere mano all’organizzazione sanitaria, reperendo il personale che in questi anni è stato tolto dalle mansioni sanitarie per ricoprire responsabilità non ben definite e discutibili. E la medicina territoriale resta un miraggio e attende di essere potenziata dal 2014, perché potrebbe essere l’unico argine prima che i cittadini ricorrano ai pronto soccorso e agli ospedali. Ed invece meno medici di famiglia, meno pediatri, case della salute che sono sulla carta e carenza di personale sanitario sul territorio sono le uniche certezze evidenti. Tutto questo va chiesto al Pd, che ha creato questa drammatica situazione e che ancora gestisce con i medesimi principi la sanità pubblica, tanto da portare i cittadini a rivolgersi al privato, aperto a chi può permetterselo. Per chi non può l’alternativa è quella fotografata dall’Istat: 10 milioni di cittadini italiani non si cura adeguatamente per i costi e per le liste di attesa”.