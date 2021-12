Sanità, il Tavolo della salute: “Consiglio comunale adotti provvedimenti concreti”

“Presto ci sarà un Consiglio comunale dedicato alla sanità e dire presto è un eufemismo, ma prendiamo atto che dopo qualche anno di attesa e di segnalazioni, di proposte, spesso denigrate, i riflettori tornano ad essere puntati sulla sanità”.

A dichiararlo sono Luciano Fedeli e Paolo Mazzocco, del Tavolo della salute di Massa Marittima.

“E lo saranno con i vertici Asl, i sindaci delle Colline Metallifere, che ci auguriamo partecipino, e, perché no. i consiglieri regionali che più ci hanno supportato e che fanno parte di questo territorio – continuano Fedeli e Mazzocco -. Tutto bene, anzi benissimo ma è stata una vera fatica che ci auguriamo non si concluda con un’altra passerella, in primo luogo del direttore generale e di altri, dove si danno rassicurazioni, ci vengono raccontate le difficoltà del momento e si fanno quelle minime promesse dove ci sono tante valutazioni e ipotesi e, come in un film già visto in passato, poi si infrangono o vengono dimenticate. Ci auguriamo invece che il confronto ci sia, sia vero e che la politica svolga appieno il proprio ruolo senza limitarsi ad ascoltare in modo passivo le argomentazioni della direzione, ma eserciti il ruolo che le è proprio, ovvero quello di dettare l’agenda indicando obiettivi e pretendendo risposte da mettere nero su bianco, verificabili e da verificare”.

“Un risultato importante si è comunque raggiunto ed è quello di avere riunito in modo trasversale le anime che governano questa città e questo territorio, ricordando per questo la partecipazione di consiglieri dei Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino all’ultimo incontro del 9 ottobre scorso. Non solo: essere riusciti a far partorire dalla Commissione Sanità un documento unitario che contiene sia le richieste avanzate e formalizzate in più occasioni, sia quelle altrettanto valide e importanti inserite dalla maggioranza, è un altro traguardo raggiunto – prosegue il comunicato -. La partita però non è finita e non possiamo permetterci di rilassarci perché ancora nessun risultato è stato ottenuto ed anzi la vera partita probabilmente inizierà con il Consiglio comunale straordinario dove tutta l’assemblea dovrà essere ancora più unita e forte, nel rappresentare e pretendere i contenuti del documento perché non resti lettera morta e perché quei soldi che arriveranno dall’Europa non si disperdano, ma diventino servizi, opportunità, serenità per i cittadini di tutto il territorio”.

“Auspichiamo, quindi, che nessuna delle amministrazioni locali si sottragga al confronto – termina la nota – e orienti la propria azione a sostegno della sanità ospedaliera e territoriale delle Colline Metallifere. Speriamo in un fronte unico, uniti per una sanità di tutti e per tutti“.