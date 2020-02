Tavola rotonda sul cyberbullismo: il Kiwanis in diretta streaming per le scuole

Martedì 11 febbraio ricorre il Safer Internet Day (Sid), ovvero la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. L’iniziativa si celebra ogni anno il secondo martedì del mese di febbraio con l’obiettivo di far riflettere studenti e studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.

Proprio in tale data dell’11 febbraio, con inizio alle 10.30, il Kiwanis Distretto Italia – San Marino, di cui fa parte il Kiwanis Club Follonica, promuove l’organizzazione di una tavola rotonda in streaming sul tema del cyberbullismo, nella “Sala Funi” dell’Ubu Banca di Bergamo.

L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, Tag – Talent Garden Ubi Banca Bergamo, Comune di Bergamo e Bergamo Sviluppo. L’iniziativa sarà seguita in streaming dagli studenti delle scuole di tutta Italia, in occasione del ‘Safer Internet Day’, la Giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi della rete istituita dall’Unione Europea.

L’iniziativa verrà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook appositamente istituito al link https://www.facebook.com/TavolaRotondainStreaming/.

Cliccando sul link tutte le scuole che lo vorranno si potranno collegare con il profilo e seguire in diretta l’evento.

Inoltre, cliccando nella parte del profilo “Commenti” si potranno fare domande inerenti il cyberbullismo ed interagire con i relatori.

I relatori della tavola rotonda saranno:

Maura Magni, Governatore del Kiwanis International – Distretto Italia/San Marino;

Giacomo Angeloni, assessore all’innovazione del Comune di Bergamo;

Loriano Lotti, chair Cyberbullismo Kiwanis – Distretto Italia/San Marino (E’ Socio del Kiwanis Club Follonica ed è il responsabile “Cyberbullismo” di tutti i Club Kiwanis presenti sul territorio nazionale);

Alberto Trussardi, imprenditore digitale (E’ un imprenditore digitale e partner fondatore di Talent Garden. Talent Garden sorge nel cuore di Bergamo ed è il luogo dove i professionisti del digitale e della tecnologia lavorano, imparano e si connettono);

Gianluigi Bonanomi, docente alla Business School del Sole 24 ore (La Business School del Sole 24 ore promuove la formazione di giovani neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e l’aggiornamento di manager e professionisti di imprese pubbliche e private. Ha l’obiettivo di fornire una formazione concreta sui temi di economia, finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze di giovani manager);

Biagio Stasi, Past commercial Director digital del gruppo ‘Il Sole 24 ore’;

Enrico Gelfi, Ceo di Sport Digital House (amministratore delegato di Sport Digital House – Agenzia specializzata nel digital marketing sportivo. Ha lo scopo di far crescere il business di aziende, atleti e addetti del mondo dello sport);

Francesco Velluzzi de ‘La Gazzetta dello Sport’;

Alberto Brivio, membro del Cda di “Bergamo Sviluppo”.

I relatori, attraverso le loro testimonianze, entreranno in contatto con gli studenti italiani che, avranno modo di seguire l’evento e che potranno interagire. E’ un modo per utilizzare le potenzialità del web in una chiave del tutto positiva.

Il Kiwanis International, noto Club di servizio e organizzazione mondiale di volontari, presente in 82 Paesi ed aree geografiche con oltre 16.000 Club, fra i quali anche quello di Follonica, e 600.000 soci ha come scopo quello di tutelare i bambini. Sin dal 2015, ha voluto accendere i riflettori sul cyberbullismo e i reati informatici. Un fenomeno preoccupante e molto diffuso tra le nuove generazioni e sul quale, insieme al prezioso e qualificato supporto della Polizia postale ed altri esperti, sono stati promossi e si stanno promuovendo incontri nelle scuole per essere al fianco dei ragazzi, delle loro famiglie e delle istituzioni scolastiche, al fine di prevenire il fenomeno, affrontando e superando una delle cause del disagio giovanile.

In tale contesto, inoltre, Kiwanis International Distretto Italia – San Marino, nel 2018, ha anche siglato un protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi in materia di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo. Un importante accordo di partnership che testimonia l’impegno sociale di un’organizzazione in prima linea nel contrasto al cyberbullismo.

Il Kiwanis Club Follonica, a livello locale, dal 2015, sta organizzando e promuovendo incontri e seminari per parlare di cyberbullismo nelle scuole della provincia di Grosseto che vogliano aderire all’iniziativa, con personale altamente qualificato.