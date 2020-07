Progetto “Tassibile”: al via il servizio gratuito di trasporto per persone con disabilità

La Tutto Possibile Onlus Asd, con la collaborazione del territorio maremmano, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, del Fondo Carta Etica UniCredit e della Fondazione Aaron, ha realizzato il progetto “Tassibile“.

Il progetto nasce dalla volontà di soddisfare l’esigenza di molte persone con varie disabilità e delle loro famiglie di potersi spostare in vari luoghi.

“Tassibile” sarà un servizio gratuito con l’ausilio di un pulmino da nove posti, attrezzato per il trasporto di ogni forma di diversa abilità che coprirà l’intero territorio della provincia di Grosseto. Basterà inviare una e-mail (all’indirizzo info@tuttopossibileonlus.it) oppure un sms (al numeri 375.5616661) per conoscere i tempi di attesa e la disponibilità del servizio.

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha sostenuto con convinzione il progetto perché è consapevole delle grandi difficoltà che queste persone possono trovare nei loro spostamenti. Ha così finanziato l’acquisto di un mezzo perfettamente attrezzato rispondendo ad uno degli indirizzi che si è data soprattutto in questi ultimi anni, destinando risorse ed energie per favorire il più possibile l’inserimento nella vita quotidiana di categorie che vivono una condizione di disagio e di disabilità.

Per raggiungere l’obiettivo di acquistare il mezzo accessibile, la Tutto Possibile Onlus Asd si è avvalsa della collaborazione dell’intero territorio della provincia di Grosseto, organizzando iniziative di raccolta fondi e partecipando a bandi tematici di banche e fondazioni.

Manifestazioni di piazza, cene organizzate, spettacoli teatrali, tornei sportivi e bandi pubblici sono stati i modi per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo, sensibilizzando la gente del territorio al tema ed alle problematiche legate alla disabilità.

L’acquisto di un pulmino attrezzato, unitamente all’acquisto di un’imbarcazione dotata di sollevatore telescopico, sono necessari alle persone con disabilità affinché possano partecipare ad escursioni, pesca ed immersioni in mare, gite ed uscite da casa varie, in modo gratuito e con personale formato adeguatamente.

“Il progetto ‘Tassibile’ è un completamento in parte di un progetto precedente, ‘Mare Tutto PoSSSibile’, affinché diventi (anche ma non solo) un collante tra il territorio e la vacanza al mare. Il pulmino attrezzato trasporterà inoltre amici e/o familiari che accompagnano le persone disabili. Il progetto vedrà la partenza entro il primo agosto – si legge in un comunicato di Tutto Possibile Onlus –. ‘Tassibile’ sarà un incentivo al turismo accessibile, una risorsa per l’intero territorio della provincia di Grosseto. Un progetto che nel tempo potrebbe crescere sempre più, aggiungendo ulteriori mezzi di trasporto e diventando un servizio di copertura capillare e sempre pronto per il territorio grossetano. Viaggiare è possibile con il ‘Tassibile’. Via terra e via mare, per il tempo libero, la vacanza, lo sport oppure anche solo per fare shopping. Un servizio reso gratuitamente e soprattutto con l’aiuto della gente del nostro territorio grossetano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ci ha finanziato gli acquisti dei mezzi di trasporto, di UniCredit, attraverso il fondo Carta Etica alimentato dalle risorse raccolte con UniCredit Card Flexia Classic Etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali, che ha finanziato gli allestimenti per rendere accessibile il ‘Tassibile’, e della Fondazione Aaron, che ci ha aiutato a coprire la parte economica a carico della Tutto Possibile Onlus Asd. Insomma, ‘Tassabile’ è tutto quello che può fare un taxi, ma con la particolarità di farlo gratuitamente , anche via mare”.

“Estate 2020: ‘Tassibile’ è diventato realtà ed a partire dal primo agosto partirà con il pulmino da Grosseto e territori limitrofi – termina la nota –, per proseguire poi il viaggio via mare con l’imbarcazione ‘Tassabile’ salpando dal porto di Cala Galera (Monte Argentario) dov’è ormeggiata”.