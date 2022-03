Tartufo bianchetto di Maremma: la parrocchia Madre Teresa di Calcutta ospita la sagra

L’Associazione Tartufai della Maremma grossetana è lieta di annunciare la prima sagra del tartufo bianchetto di Maremma, che si terrà a Grosseto in via Germania, nel fine settimana dal primo al 3 aprile.

Sono stati individuati come luoghi idonei a tale scopo gli ambienti interni ed esterni della parrocchia Madre Teresa di Calcutta; i servizi per i visitatori verranno svolti con il prezioso aiuto dei volontari della parrocchia e dell’Associazione Tartufai.

Il programma prevede la realizzazione di uno spazio gastronomico con numerosi piatti a base di tartufo e di uno spazio dedicato ad un mercato di prodotti locali, composto da 10 stand di produttori di eccellenze del nostro territorio. Saranno organizzati anche incontri informativi sul tartufo di Maremma, una dimostrazione cinofila e visite guidate in pineta a Marina di Grosseto in compagnia di una guida ambientale delle Orme Società Cooperativa e di alcuni tartufai, alla ricerca dei tartufi bianchetti.

L’area gastronomica sarà aperta venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo e a cena; il mercato sarà aperto da sabato alle 14 fino a domenica alle 22.

Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata dall’Associazione Tartufai della Maremma grossetana, è stato fissato per venerdì primo aprile, alle 17, alla presenza del parroco della chiesa Madre Teresa di Calcutta, don Marjan, del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e di alcuni componenti della Giunta comunale.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono reperibili nella pagina Facebook @tartufaimaremma o telefonando ai numeri 331.2972826 o 347.5973699.

“La nostra amministrazione ha deciso puntare sulla promozione dei prodotti locali e della filiera corta: il mercato agricolo che farà parte della prima sagra del tartufo bianchetto di Maremma, promossa dall’Associazione Tartufai della Maremma grossetana, si inserisce perfettamente all’interno di questo quadro – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini –. In un territorio come il nostro crediamo sia fondamentale investire in progetti legati alla gastronomia e ai prodotti agroalimentari, che sono il fiore all’occhiello della Maremma grossetana. Sarà un’iniziativa che porterà risvolti positivi sia in chiave economica che di promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti”.