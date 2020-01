Parcheggi interrati del centro, tariffe agevolate fino al 31 gennaio: “Incentivo per i saldi”

Fino al 31 gennaio, come avvenuto nel periodo natalizio, restano in vigore le tariffe agevolate nei parcheggi interrati di via Oberdan e piazza Nassiriya a Grosseto.

L’amministrazione comunale ricorda che anche nei giorni dei saldi, fino alla fine del mese, viene garantita la possibilità di parcheggiare il proprio mezzo nelle due strutture interrate alla tariffa di 20 centesimi all’ora, attiva a partire dalle 15 per tutto il mese di gennaio.

Un modo per permettere a chi deve fare spese di sostare in parcheggi coperti e a pochi passi dal centro storico con tariffe agevolate, che possono rappresentare un ulteriore incentivo a raggiungere le attività commerciali e i servizi della zona centrale di Grosseto.