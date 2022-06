“Mare per tutti”: consegnate le targhe agli stabilimenti balneari che aderiscono al progetto

Oggi, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, si è tenuta la conferenza stampa per l’iniziativa “Mare per tutti“, in occasione della quale sono state consegnate agli stabilimenti balneari le targhe di adesione al progetto.

Anche quest’anno, infatti, il Comune di Grosseto si è attivato per dare la possibilità a tutti di godere dei benefici del mare attraverso il progetto, che nel 2022 ha raggiunto la sua ventiquattresima edizione.

“Mare per tutti” è nato nel 1998 dagli stabilimenti balneari ed è tutt’oggi portato avanti grazie alla collaborazione dell’Associazione Balneari Grosseto e dalla società cooperativa sociale Il Melograno. Quest’anno hanno aderito ben 25 stabilimenti balneari, da Principina a Mare a Marina di Grosseto, mettendo a disposizione, nel periodo dal 30 maggio al 15 settembre, una postazione da spiaggia composta da un ombrellone, due lettini o due sdraio, collocata nelle immediate vicinanze di camminamenti o passerelle accessibili, o posizionata su indicazione del responsabile della struttura in base alla disponibilità.

Il servizio è destinato a tutti coloro che sono in possesso di invalidità riconosciuta ai sensi della legge (legge 104, comma 2 o comma 3). Il soggetto interessato ed in possesso dei requisiti richiesti dovrà compilare un apposito modello di prenotazione, reperibile sul sito del Comune, al link www.comune.grosseto.it, e al link www.quimaremmatoscana.it o all’Ufficio relazioni con il pubblico, allegando la documentazione sanitaria attestante la disabilità e copia di un documento di riconoscimento valido, per poi riconsegnarlo all’ufficio medesimo per accettazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere alla mail infohandicap@comune.grosseto.it oppure telefonare al numero 0564.488242 (sportello Infohandicap, Urp del Comune di Grosseto) il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.15.

Questi gli stabilimenti che hanno aderito all’iniziativa ed a cui è stata consegnata la targa:

1. Petite Europe

2. Le Nazioni

3. Grifomare

4. Le dune

5. Kursaal

6. Dolce vita

7. Bussola

8. Tropical

9. Bertini

10. Gabry

11. La Rotonda

12. Nettuno

13. Moderno

14. Cral Poste

15. Paperino

16. Oscar

17. Il faro

18. Pineta Beach

19. Sirena

20. Il Lido

21. Rosmarina

22. Miramare

23. Moby Dick

24. Cral Usl 9

25. La gondoletta

“Siamo davvero felici di ricevere ogni anno una così vasta adesione da parte degli stabilimenti al progetto, questo dimostra il grande cuore degli imprenditori balneari grossetani che si prestano a mettere gratuitamente a disposizione delle persone disabili una postazione da spiaggia comprensiva di ombrellone e lettini – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore al sociale Sara Minozzi e l’assessore al turismo Riccardo Megale -. La nostra amministrazione tiene molto a questa iniziativa, che riscuote ogni estate un gran successo da parte dei cittadini, ma anche dei turisti. Ci impegneremo certamente per mantenere in vita questo fondamentale servizio e auspichiamo in futuro un’adesione sempre maggiore da parte degli stabilimenti balneari della nostra costa“.