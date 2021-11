“TarantElla”: un’opera di circo inaugura la stagione teatrale

Una grande opera di circo inaugura la stagione del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica: 11 artisti in scena tra acrobazie, movimento, teatro e musica dal vivo.

Martedì 30 novembre, alle 21.15, apre la stagione diretta da Eugenio Allegri con l’opera di circo “TarantElla” di Milo Scotton, 20 anni di successi, tra il Cirque du Soleil e tanti progetti.

“TarantElla” è uno spettacolo che porta in scena undici artisti in una continua contaminazione che unisce acrobazie, movimento, teatro e musica dal vivo. Sul palco quattro musicisti, una cantante jazz, la scena è un locale di provincia nel sud Italia, sono gli anni Quaranta, è il tempo della guerra e della paura, ma anche della solidarietà e della voglia di rinascita.

D’un tratto qualcosa arriva a sconvolgere la quiete apparente del luogo, avanza a passo di marcia e indossa la divisa militare americana: sono gli alleati in cerca di riparo e ristoro e portano con sé anche la loro musica. La sala da ballo diventa un luogo di scambio di due diverse culture: la tarantella con il jazz americano, le danze del sud con Ella Fitzgerald e lo swing d’oltreoceano, Eduardo De Filippo con Charlie Chaplin.

Milo Scotton, regista di questa grande opera di circo, prodotta dalla compagnia ArteMakìa di Torino, dice di aver realizzato il sogno di una vita con questo lavoro. Scotton, fondatore della compagnia Milo e Olivia con tournée in tutta Europa, fondatore della scuola di circo Chapitombolo, autore e regista, con alle spalle una carriera coronata da oltre 20 anni di successi, tra il Cirque du Soleil e trasmissioni televisive come Italia’s Got Talent, di cui è il coreografo.

Il titolo dello spettacolo “TarantElla” fa riferimento a due simboli, la tarantella e il jazz americano di Ella Fitzgerald, le danze scatenate del Meridione incontrano lo swing d’Oltreoceano, Scotton racconta come è nata l’idea di questo spettacolo: “Ero nella biblioteca di Viarigi, dove da sei anni ho l’onore di essere il direttore artistico di Saltinpiazza, il festival di circo più antico del Piemonte, e mi è capitato tra le mani un libro che raccontava dei fan italiani che salutavano Big Mama. Così, mi ha fatto pensare. Mi sono documentato ed ora porto in scena storie e musicisti che ballano e suonano, dal Sud al Jazz”.

Lo spettacolo

Ideazione, drammaturgia e regia di Milo Scotton

Acrobati: Milo Scotton, Alice Di Stefano, Valentina Padellini, Valeria Quatrale, Luca Morrocchi, Raffaele Riggio, Giorgia Setaro, Laksmi Valnei

Musicisti: Raffaella Buzzi, Roberto Cannillo, Simone Grimaldi, Andrea Maracci.

Una produzione Compagnia ArteMakìa – Torino

Prevendite: www.leopolda.adarte.18tickets.it, Ufficio Iat di Follonica in via Roma, 49 tel. 0566.52012.