Isola del Giglio: tutti negativi i tamponi degli studenti delle scuole

La scuola del Giglio, primaria e secondaria, è risultata totalmente negativa al covid-19. A seguito del rilevante numero di tamponi eseguiti ieri, sono risultate invece guarite due persone, mentre un nuovo positivo viene registrato al conto totale portando il complessivo per l’isola a 14 contagiati, uno in meno di ieri.

L’Ufficio igiene raccomanda agli alunni ed ai docenti della scuola primaria di rimanere nelle proprie abitazioni in attesa dei provvedimenti di rito ovvero l’isolamento domiciliare ed il tampone successivo da eseguirsi 10 giorni dopo la data del contatto di caso. Invece, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado potranno proseguire le lezioni regolarmente.

Anche oggi, altri tamponi per completare il monitoraggio iniziato da giorni e che è indispensabile per isolare eventuali contagi non evidenti.

“Quanto evidenziato dai tamponi di ieri – chiosa il sindaco Sergio Ortelli – rappresenta un buon risultato che non ci deve indurre ad abbassare la guardia. Purtroppo in questi giorni ho notato, con molto dispiacere, che alcuni cittadini non indossano correttamente la mascherina protettiva e qualcuno addirittura non la porta neppure. Sono disattenzioni che, dopo quanto accaduto nel periodo natalizio, non sono più disposto a tollerare visto il dilagare del contagio. Per questo motivo mi sono sentito per le vie brevi con le Forze dell’Ordine, che vigileranno con più attenzione, applicando le sanzioni previste a riguardo, senza fare sconti a nessuno. Quindi facciamo attenzione, la strada da fare è ancora lunga”.