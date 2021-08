Tamponi rapidi gratuiti per ottenere il Green pass

Il Comune di Grosseto mette a disposizione dei giovani tamponi antigenici rapidi gratuiti, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa e con la società in house Farmacie comunali riunite che hanno fornito i test, per un totale di 1000 tamponi.

Il servizio prenderà il via giovedì 12 e venerdì 13 dalle 21 alle 23 nella sede della Croce Rossa a Marina in via XXIV Maggio e proseguirà il lunedì, il mercoledì e il venerdì dal 16 al 30 agosto sempre dalle 21 alle 23. I destinatari sono principalmente i ragazzi dai 12 anni ai 29 anni, ma potranno essere ammessi anche i soggetti di età superiore, purché in possesso della prenotazione del vaccino.

L’obiettivo è quello di agevolare l’acquisizione del Green pass, puntando anche sulla prevenzione come strumento per tornare a vivere la quotidianità con maggiore sicurezza. Il Green pass, infatti, è diventato obbligatorio per poter partecipare a numerosi eventi pubblici, per i ristoranti al chiuso, per i luoghi della cultura e del divertimento.