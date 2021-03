Covid, Spadi: “Al via i tamponi gratuiti per gli studenti nelle farmacie maremmane”

“L’attività di screening nelle farmacie, che inizia oggi nella provincia di Grosseto, è una grande opportunità che permetterà a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di essere correttamente tracciati“.

È questo il commento di Donatella Spadi, consigliere regionale Pd e membro della commissione Sanità, sull’iniziativa di Federfarma, Cispel e Regione Toscana che consente a tutte le farmacie di eseguire test antigenici rapidi gratuiti a tutti gli studenti, familiari e insegnanti. Sono dodici le farmacie della provincia di Grosseto che questa mattina hanno iniziato la loro attività di screening.

“La provincia di Grosseto – commenta Donatella Spadi – questa mattina ha dato un segnale forte: quello di voler proteggere la sua popolazione. La terza ondata Covid-19, iniziata a marzo, ha coinvolto soprattutto gli studenti e i giovani. Ma garantire un’istruzione in presenza è altrettanto importante, tutto questo ci consentirà di tenere sotto controllo la situazione contagi all’interno delle scuole. Gli studenti, i loro famigliari e il personale docente potrà recarsi in farmacia, tramite appuntamento, per richiedere un tampone antigenico rapido gratuito. Tutto avverrà in completa sicurezza e le farmacie registreranno gli esiti dei test in un portale della Regione dedicato“.

“Ringrazio – conclude il Consigliere regionale – Francesco Palermo, segretario provinciale di Federfarma, ed Elisa Petrucci, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Grosseto, che fin da subito hanno risposto positivamente alla chiamata della Regione, impegnandosi affinché questa iniziativa partisse al più presto. Ancora una volta stiamo fronteggiando una violenta impennata dei contagi che sta preoccupando tutta la Regione. Allo stesso tempo, però, abbiamo il dovere di garantire ai nostri giovani e ai nostri docenti, un ritorno tra i banchi di scuola in completa sicurezza“.

Le farmacie nella provincia di Grosseto che hanno aderito all’iniziativa sono: farmacia Falchetti (Castiglione della Pescaia); farmacia la Rugginosa Snc (Grosseto); farmacie Mencarelli Snc (Grosseto); farmacia As Pharma – ex farmacia S. Giuseppe (Grosseto); farmacia E. Severi (Grosseto); farmacia Severi via Roma (Grosseto); farmacia Mercanti (Grosseto); farmacia Santo Stefano (Porto Santo Stefano); farmacia Palermo (Porto Santo Stefano); farmacia Salus (Follonica); farmacia As Pharma – ex farmacia Sandrelli (Magliano in Toscana).