Emergenza Covid: tamponi rapidi ai dipendenti dell’amministrazione comunale

Anche il personale dipendente dell’amministrazione comunale di Capalbio si è sottoposto volontariamente ai tamponi rapidi, come attività di prevenzione.

I tamponi sono stati effettuati dai medici e dagli infermieri della Croce rossa di Capalbio e dalla Croce rossa Costa d’Argento, sotto specifica richiesta del Comune, che hanno istituito un vero e proprio gruppo di lavoro interno organizzato per questi tipi di interventi sul territorio. Gli esiti dei tamponi sono tutti negativi.

“Abbiamo sentito il bisogno di mandare ai nostri dipendenti – spiega Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio – un segnale di vicinanza, soprattutto in questo momento in cui ci sentiamo tutti ancora un po’ spaesati per la perdita del nostro sindaco e in cui abbiamo registrato alcuni contagi sul nostro territorio, dopo tante settimane di relativa tranquillità. Un gesto che ci siamo sentiti di fare e per il quale vogliamo ringraziare il personale medico e volontario della Croce rossa di Capalbio e della Croce rossa Costa DdArgento per la grande professionalità e disponibilità“.