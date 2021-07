Emergenza Covid: al via i tamponi antigenici rapidi alla farmacia comunale

Un nuovo importante servizio viene erogato alla farmacia comunale di Massa Marittima, in via Martiri della Niccioleta 126: dal 6 agosto, ogni venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 20, sarà attiva una postazione esterna, con personale medico sanitario specializzato, per effettuare i tamponi antigenici rapidi che permettono di rilevare dopo soli 10 minuti la presenza del Covid-19.

Per accedere al servizio, che ha un costo di 15 euro, è obbligatoria la prenotazione telefonando alla farmacia comunale, al numero 0566.901334. Sarà possibile chiamare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

“Una iniziativa importantissima, che nasce prima di tutto per andare incontro alle esigenze dei turistici che devono effettuare un tampone rapido prima di ripartire – sottolinea Irene Marconi, assessore comunale al turismo – ed è al tempo stesso utile anche per i cittadini residenti, che per qualsiasi motivo necessitino di uno screening veloce per verificare l’eventuale positività al Covid-19“.

“La farmacia comunale di Massa Marittima diventa così un punto di riferimento per lo screening sul territorio – commenta Renato Vanni, presidente del Cda della Massa Marittima Multiservizi che gestisce la farmacia comunale –, dando una risposta adeguata alle richieste che sono arrivate al Comune, in particolare dalle attività ricettive locali, interessate a fornire ai turisti la possibilità di effettuare un tampone rapido in loco, anziché doversi recare nei comuni limitrofi“.