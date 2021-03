Emergenza Covid: campagna straordinaria di tamponi in paese

La delegazione della Croce Rossa di Magliano in Toscana, tra le varie attività in programma per il territorio comunale di competenza, sabato 6 marzo, dalle 9 alle 12, sarà con il proprio ambulatorio mobile in piazza del Mercato, nella frazione di Pereta, per effettuare tamponi per l’individuazione del Covid.

“La campagna straordinaria che abbiamo programmato per la mattinata di sabato – dichiara la delegata, Mirella Pastorelli – è rivolta sia ai soci che ai loro familiari, ma anche a tutta la popolazione che vorrà iscriversi alla Cri di Magliano. Tramite il nostro ambulatorio mobile, effettueremo i tamponi proprio qui a Pereta, dove la popolazione è prevalentemente anziana e quindi più debole. Dobbiamo averne cura di queste persone e cercare di essere vicini a loro per supportarli in questo difficile momento. Questo è un modo per dare un supporto e un aiuto concreto, come ha sempre fatto la Cri nelle situazioni di criticità”.