Covid: monitoraggio con tamponi rapidi per persone che assistono anziani a domicilio

L’Azienda Usl Toscana Sud Est, al fine di tutelare gli anziani fragili a domicilio contro l’infezione Covid-19 e il personale che presta loro assistenza, ha organizzato un percorso di monitoraggio attraverso la fornitura di tamponi rapidi per verificare l’eventuale contagio.

Da giovedì 28 gennaio, i badanti e le badanti che prestano servizio nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto avranno l’opportunità di monitorare ogni quindici giorni il loro stato di salute – ed escludere così di aver contratto l’infezione da Covid-19 – attraverso la somministrazione del tampone antigenico rapido (Poc) in uno dei punti drive through organizzati dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Per poter usufruire del servizio è sufficiente inviare una mail all’indirizzo centralecovid@uslsudest.toscana.it, riportando nell’oggetto la frase “Prenotazione Poc badanti” e indicando, nel testo della mail, il nome, il cognome (da nubile, se l’interessata è una donna), il comune di residenza/domicilio, il codice fiscale e un numero telefonico di riferimento al quale poter essere sicuramente contattati in caso di necessità.

La centrale Covid risponderà alla mail indicando il giorno, l’ora e il luogo dell’effettuazione del tampone, dove occorrerà presentarsi con la tessera sanitaria.

Le badanti, i badanti e i datori di lavoro sono invitati a fruire di questo servizio di sorveglianza epidemiologica, importante non solo per i lavoratori, ma anche per le persone fragili assistite e per tutta la comunità.