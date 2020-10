Tamponi ai viaggiatori e drive through: nuova struttura nel parco di Villa Pizzetti

Si trasferisce di sede da domani l’attività di esecuzione tamponi per l’individuazione di positività al Covid-19, finora svolta alla stazione di Grosseto.

Da sabato sarà infatti operativa una struttura al chiuso posizionata all’interno del parco di Villa Pizzetti, dove verranno convogliate le attività di screening tramite tampone molecolare previste in modalità drive through, comprese quelle per i viaggiatori, che i cittadini potranno prenotare. Ad assicurare il servizio sarà ancora il personale infermieristico del servizio territoriale.

Si ricorda che il tampone drive through si prenota direttamente sul portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/, con la prescrizione del proprio medico di famiglia o pediatra, inserendo codice fiscale, numero di cellulare e numero di ricetta elettronica. E’ possibile scegliere il presidio o il distretto, la data e l’ora in cui vuole effettuare il prelievo. Al termine, il cittadino riceverà un sms di conferma.

La scelta organizzativa della Asl Toscana sud est va nella direzione di assicurare maggiore comfort, in vista della stagione più fredda, e migliore privacy ai cittadini durante il test molecolare.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione un punto di riferimento unico per tutti i cittadini che prenoteranno il tampone drive through – spiega Tania Barbi, responsabile del Servizio infermieristico territoriale di Grosseto –. Sempre garantendo il massimo rispetto delle misure anti-contagio, abbiamo spostato tutte le attività di screening per il Covid in questa struttura al coperto, creando un ambiente adeguato e confortevole dove molto probabilmente in futuro verranno eseguiti anche i sierologici e i test rapidi”.