Covid: dopo 55 giorni di isolamento, tampone negativo per don Roberto Nelli

Dopo 55 giorni di isolamento e di tamponi dall’esito sempre positivo, finalmente don Roberto Nelli, parroco del SS. Crocifisso, è risultato negativo al tampone effettuato ieri.

Questo gli consente di riprendere l’impegno pastorale in mezzo alla sua comunità parrocchiale, nella quale si è insediato nel settembre scorso.

“Una bella notizia per tutti, ma in modo particolare per don Roberto, di cui conosciamo lo zelo pastorale che lo anima e sappiamo, dunque, quanto gli sia costato stare lontano dalla gente e non poter svolgere il suo ministero di parroco“, commenta il vescovo Rodolfo.

“Sono davvero sollevato – commenta don Roberto –. E’ stato un periodo lungo ed emotivamente impegnativo. Mi hanno sorretto la fede e la vicinanza di tante persone. Ora si riprende la vita ordinaria in questo scorcio di quaresima che ci conduce alla Pasqua, messaggio per tutti“.