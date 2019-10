Auto tampona ambulanza impegnata nei soccorsi dopo un incidente

Incidente stradale lungo la Strada provinciale 152 Vecchia Aurelia, nei pressi di Braccagni.

Intorno alle 13, per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata, si è ribaltata e ha finito la sua corsa in un campo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118; durante i soccorsi, è sopraggiunta un’altra auto che ha perso aderenza e si è scontrata con la stessa ambulanza.

Il personale sanitario a bordo del mezzo non ha riportato gravi ferite ed è stato visitato dai sanitari presenti sull’automedica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.