Tampona una moto e fugge: smascherata dalla Polstrada e denunciata

E’ stata denunciata per lesioni stradali e omissione di soccorso una donna di Orbetello che nella mattina dell’8 luglio era scappata dopo aver tamponato, sull’Aurelia, un motociclista.

Erano intervenuti i poliziotti del Distaccamento di Orbetello, che dopo aver soccorso il malcapitato trasportandolo al locale ospedale, si erano messi immediatamente sulle tracce del pirata della strada raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Grazie a queste, attraverso una vera e propria attività di intelligence, l’interesse dei poliziotti si è focalizzato prima su tre possibili veicoli e poi, dopo appostamenti e ulteriori verifiche, il cerchio si è stretto sulla vettura di proprietà di un orbetellano, che era stata ripresa da più telecamere in orari e luoghi compatibili con il sinistro.

Le verifiche effettuate sulla carrozzeria, portavano ad accertare la presenza di segni di collisione compatibili con quelli procurati alla motocicletta dello sfortunato centauro e così la compagna del proprietario, una donna di circa 30 anni, messa alle strette, ha confessato di aver causato l’incidente per una disattenzione e di essere fuggita perché presa dal panico.

La donna, a cui veniva immediatamente ritirata la patente e sequestrata l’auto, è stata, quindi, denunciata alla Procura della Repubblica di Grosseto per il reato di lesioni personali aggravate dalla fuga e rischia ora una pena superiore ai tre anni di reclusione.