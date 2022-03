Le aziende incontrano chi cerca lavoro: in arrivo a Grosseto il primo “Talent Day”

Un nuovo evento per far incontrare domanda ed offerta di lavoro nel mondo dei pubblici esercizi e del turismo è in programma a Grosseto il 26 marzo, il 2 e il 9 aprile.

Si tratta del “Fipe Talent Day“, un’iniziativa della Federazione italiana pubblici esercizi, che sul territorio sarà organizzata dalla Fipe e Confcommercio Grosseto con la preziosa collaborazione dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” ed il patrocinio dell’Ebtt e dell’E.Bi.T.Tosc.

Tre saranno i sabati mattina dedicati all’evento che si svolgerà proprio nella sede del locale Istituto alberghiero, in via Meda a Grosseto, nel salone dei ricevimenti.

La partecipazione è gratuita sia per le aziende alla ricerca di personale che per i giovani – e meno giovani – in cerca di occupazione.

“Un appuntamento fondamentale per lo sviluppo presente e futuro del settore che, al termine di due anni drammatici sia dal punto di vista del crollo dei fatturati che per la dispersione di manodopera qualificata, ha più che mai bisogno di risollevarsi – commentano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore di Confcommercio Grosseto -. Con questo evento vogliamo cercare di aiutare concretamente le imprese del terziario, in particolare i pubblici esercizi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, ma anche alberghi e le altre strutture ricettive, così come il terziario in genere, a poche settimane dall’avvio della stagione, che per moltissimi inizierà con le festività pasquali. Come abbiamo denunciato più volte per dare voce agli imprenditori nostri associati, il problema della carenza degli stagionali è una realtà già da alcuni anni. Anche adesso la ricerca è continua, nelle cucine e nelle sale di ristoranti e locali mancano centinaia di figure professionali. Un grande ringraziamento da parte nostra va alla dirigente, al corpo docenti e agli studenti dell’Alberghiero che ci accompagneranno in questa nuova iniziativa che si propone anche come un’occasione per i più giovani per fare esperienza e per prendere contatti, in quella che sarà una vera e propria piazza del lavoro”.

“Da diversi anni collaboriamo con gli organizzatori nella realizzazione dell’evento – afferma il dirigente scolastico dell’Isis ‘Leopoldo II di Lorena’, Cinzia Machetti -, impegnando i nostri studenti dell’indirizzo di Accoglienza turistica nel dare il benvenuto alle aziende partecipanti e a coloro che giungeranno per sostenere il colloquio di lavoro Quest’anno, oltre alla sala ricevimenti, in cui si svolgeranno i tre incontri, i nostri studenti gestiranno la registrazione e l’iscrizione delle aziende, che saranno presenti, e di candidati“.

“Ciò che ci proponiamo di fare con questa iniziativa – sottolinea Danilo Ceccarelli, presidente provinciale di Fipe Confcommercio Grosseto – è accogliere nello stesso luogo le scuole alberghiere, i giovani in cerca di un impiego e gli imprenditori con difficoltà nel trovare personale specializzato e adeguatamente formato. Una grande rete a supporto del rilancio del settore che, in Toscana e nella nostra provincia, in due anni ha visto sparire troppe imprese. La pandemia ci ha insegnato che il comparto ha bisogno di ricostruirsi su basi sempre più solide e questa solidità comincia proprio dalla professionalità e dalle competenze dei nostri collaboratori”.

Una chicca in più: la mattina del 26 marzo sarà presente all’iniziativa Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, riconosciuta come uno dei più autorevoli centri di formazione professionale a livello internazionale dedicato alla ristorazione e all’ospitalità.

Le aziende dei settori pubblici esercizi/accoglienza/turismo intenzionate a partecipare con una loro postazione al “Talent Day” di Grosseto in quanto alla ricerca di personale, anche solo stagionale, devono inviare una e-mail di richiesta a talentday_aziende@confcommerciogrosseto.it.

I candidati, ovvero coloro che intendono proporsi alle imprese in cerca di personale, invece, devono scrivere a talentday@confcommerciogrosseto.it.

Altre informazioni sul sito www.confcommerciogrosseto.it, oppure www.talentdayfipe.it, anche per scoprire tutte le tappe italiane sulla “road map” dell’evento.