Comune sempre più smart: tablet a disposizione dei candidati ai concorsi

Oggi in Comune si stanno svolgono ben tre selezioni in relazione ad altrettanti bandi di concorso, le cui prove vengono effettuate attraverso la fornitura, da parte dell’amministrazione, di strumenti digitali (tablet) per il completamento delle stesse.

Un’importante novità rispetto al passato, dunque, che segna un ulteriore passo avanti nell’articolato cammino di transizione digitale della macchina amministrativa, che si sta costantemente e progressivamente aggiornando sia in termini di servizi sia in termini di procedure, in modo tale da ottimizzare quanto più possibile il lavoro e garantire prestazioni sempre più efficienti ai cittadini (in questo caso, ai candidati).

Nello specifico, i tre bandi attualmente in fase di espletamento sono volti alla ricerca di figure professionali per occupare: 6 posti a tempo indeterminato con profilo di istruttore direttivo tecnico cat. D1, 2 posti per istruttore direttivo di vigilanza D1 e 1 posto da istruttore direttivo tecnico esperto in mobilità e infrastrutture stradali D1 Ccnl Comparto funzioni locali.