Sversamento di acque reflue non depurate: divieto di balneazione a Castiglione della Pescaia

La sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, ha emanato questo pomeriggio un’altra ordinanza che vieta la balneazione dal lungomare di Ponente fino al bagno “Il Faro” che segue l’ordinanza già in vigore fino ad oggi che interdiva appunto la balneazione fino allo stabilimento “La Valletta”.

L’ordinanza arriva a seguito della comunicazione pervenuta dall’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, in data 18/08/2022, relativa allo “sversamento di acque emananti cattivo odore, tipicamente riconducibile ad acque reflue non depurate” che fuoriescono dalla tombatura del Fosso Capezzolo in corrispondenza dell’area di balneazione denominata “CASTIGLIONE – LUNGOMARE DI PONENTE, n. IT009053006A008” nel Comune di Castiglione della Pescaia.

Il sindaco ha “ritenuto per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici da eseguirsi da parte della competente ARPAT, di provvedere all’immediato divieto di balneazione nel tratto costiero sopra riportato”.

E’ stata disposta pertanto l’apposizione dei cartelli, a cura del Servizio S.M.E., relativi al divieto di balneazione nelle immediate vicinanze del tratto sopra menzionato ed, in particolare, negli accessi al mare presenti in adiacenza al punto di prelievo, mediante l’esposizione della presente Ordinanza, fino alla revoca della stessa.