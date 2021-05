Stop alle pratiche in formato cartaceo: il Comune attiva il Sut

Prosegue il percorso di digitalizzazione del Comune di Monterotondo Marittimo, che a partire dal 31 maggio attiva il Sut, ovvero lo Sportello unico telematico per la presentazione telematica delle pratiche, eliminando completamente il formato cartaceo sui seguenti procedimenti: richiesta di certificati di stato civile; pratiche di residenza (iscrizione, cancellazione e cambio di indirizzo); iscrizione e cancellazione dall’albo degli scrutatori e presidenti di seggio; pratiche Tari (iscrizione, variazione, cessazione). E in seguito verrà esteso a tantissimi altri servizi.

“Una scelta che va nella direzione di semplificare e velocizzare le procedure – sottolinea il sindaco, Giacomo Termine –, facilitare il rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione, migliorare la gestione e la conservazione dei documenti e ridurre lo spreco di carta, facendo anche una scelta green“.

Grazie al Sut sarà possibile avere a portata di mano, a qualsiasi ora del giorno e senza recarsi negli uffici, le informazioni relative all’iter da seguire per i procedimenti comunali, oltre che per presentare le domande direttamente online e poter chiedere e ottenere online la maggior parte dei certificati.

La pratica presentata attraverso lo sportello telematico sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del codice dell’amministrazione digitale.

Si può accedere ai servizi dal link https://www.halleyweb.com/c053027/po/po_login.php, autenticandosi attraverso lo Spid. Dal 31 maggio sarà attivo anche un bottone, nell’home page del sito del Comune, per arrivare alla schermata di accesso ai servizi.

Agli utenti che non hanno attivato l’identità digitale il Comune offre gratuitamente il rilascio di Spid in collaborazione con la Regione Toscana tramite il servizio LepidaID della società Lepida S.p.a. Per appuntamento contattare gli uffici al numero 0566.906351.

Il referente dello sportello “Area demografici” è Elisa Macrini, tel. 0566.906384 o 0566.906351, e-mail el.macrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it.

Il referente dello sportello “Area tributi” è Eleonora Belli, tel. 0566.906362, e-mail e.belli@comune.monterotondomarittimo.gr.it