Sgombero via Giordania, Ceccardi: “Pieno sostegno al sindaco, giusto far rispettare la legalità”

Dopo le parole del segretario provinciale leghista Andrea Ulmi, a prendere posizione nettamente sulla questione di via Giordania ci pensa anche Susanna Ceccardi, eurodeputata e coordinatrice toscana della Lega.

“Dopo anni di sinistra, di lassismo e di sopportazione ad oltranza, l’amministrazione comunale ha deciso di riportare la legalità in via Giordania. Vivere in una società civile non significa soltanto beneficiare di diritti, ma anche adempiere a doveri e rispettare delle regole. Che si tratti di cittadini italiani o stranieri, la legalità viene prima di tutto e quindi avanti tutta con gli sgomberi alla faccia di sedicenti sindacati, centri sociali e sinistra varia – spiega Susanna Ceccardi -. Questo è il modo giusto di amministrare le città. Da parte mia e della Lega Toscana pieno sostegno e apprezzamento per l’azione amministrativa che il nostro gruppo consiliare e i nostri assessori, insieme al sindaco, stanno portando avanti. In tanti Comuni toscani stiamo riportando al centro la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Di questa rivoluzione del buonsenso dobbiamo essere fieri”.