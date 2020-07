Susanna Ceccardi sabato primo agosto torna in Maremma

Susanna Ceccardi sarà di nuovo in Maremma. Sabato primo agosto la candidata a governatore del centrodestra ha fissato una serie di appuntamenti del suo tour elettorale in vista delle elezioni del prossimo settembre.

Alle 16:30 a Grosseto, nella Chiesa della Misericordia in piazza Martiri d’Istia, incontrerà i rappresentanti del mondo del volontariato. Alle 18:30 all’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto parteciperà al talk show condotto da Giancarlo Capecchi per un’intervista pubblica sulla corsa verso la presidenza della Regione. Il momento di incontro con i sostenitori, sarà, alle 20:30 quando le forze politiche che sostengono la candidatura della Ceccardi a Campagnatico metteranno a tavola oltre duecento persone per una cena in cui saranno presenti diversi esponenti politici di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici, che corrono a sostegno dell’europarlamentare.

Un evento da tutto esaurito che si svogerà nel rispetto delle norme Covid all’agriturismo Fonte di Braca.