Minacce sul rave party, Ceccardi: “Solidarietà al sindaco Diego Cinelli”

“Al sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli, rivolgo la mia piena solidarietà. E’ inammissibile che un primo cittadino, per aver semplicemente preso ferma posizione contro un rave party diventato ormai il manifesto dell’illegalità e di pericolo per la salute pubblica, diventi oggetto di minacce e insulti così pesanti, addirittura firmate Brigate Rosse. Sono vicina a Cinelli e mi auguro che le forze dell’ordine facciano luce sulla vicenda”.

Così, in una nota, l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi.