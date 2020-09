Regionali, Susanna Ceccardi: “Ci ho creduto fino alla fine, buon lavoro a Giani”

“È stata una bella partita. Io ci ho creduto fino alla fine e non mi sono risparmiata un secondo“.

A dichiararlo, sul suo profilo Facebook, è Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle elezioni regionali.

“Ci ho messo anima e cuore, insieme a tutti quelli che mi hanno aiutata. Grazie in primis ad Andrea, il mio primo supporter, consulente, amico, il mio grande amore. Grazie ai ragazzi del mio staff: siete stati fantastici – continua Susanna Ceccardi -. Grazie a tutti voi amici, perché siete sognatori che amano la nostra Toscana come nessuno. Adesso buon lavoro a Eugenio Giani, con l’auspicio che lavori per il bene di tutti i toscani“.