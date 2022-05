Sicurezza, Ceccardi: “Solidarietà a carabinieri feriti all’Argentario”

“Sempre più spesso le forze dell’ordine devono affrontare scene di follia ormai ordinaria, difficili da gestire e pericolose. Quello che emerge dai video, sui social, e che desta scalpore, ne è soltanto una piccola parte“.

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, commenta quanto accaduto a Porto Santo Stefano, dove un uomo completamente nudo, dopo aver seminato il panico nella zona, ha distrutto a mani nude il parabrezza di un’auto dei carabinieri.

“L’episodio -continua Ceccardi – ricorda quanto accaduto, poco tempo fa, a Signa. Nel caso avvenuto a Porto Santo Stefano, ci sono voluti ben quattro Carabinieri, due dei quali hanno riportato ferite, per fermare l’uomo. Ai coraggiosi servitori dello Stato esprimo tutto il mio sostegno e solidarietà. Dovremmo essere tutti grati alle nostre forze dell’ordine, ma non è così, specialmente in Toscana, dove una lunga tradizione di sinistra ha sempre demonizzato il lavoro di chi, con sacrificio e impegno, mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza dei cittadini“.