Torna Summer Ais: sommielier e Club delle Leggere insieme per solidarietà tra vini, gadget e magliette

Torna anche quest’anno Summer Ais, l’evento estivo della delegazione grossetana dell’Associazione italiana sommelier, che per l’edizione 2019 ha ideato un appuntamento che coniuga buon vino e solidarietà.

“Summer Air è ormai una occasione a cui teniamo tantissimo per raccontare la bellezza del mondo del vino – spiega Antonio Stelli, delegato di Ais Grosseto –: la grande famiglia dei sommelier maremmani ogni estate si riunisce per comunicare la bellezza e la ricchezza del nostro territorio e in più, in questa edizione, per parlare di solidarietà. Siamo particolarmente orgogliosi di dare un aiuto concreto e sincero a chi ne ha bisogno“.

L’appuntamento è mercoledì 26 giugno alle 20.30 da Fishexpress di Guadagnoli, in via Senegal 89 a Grosseto, dove i professionisti sommelier, in collaborazione con il Club delle Leggere, daranno vita ad una serata particolare, tra vini, gadget e magliette ma soprattutto con la famosa tessera di affiliazione del Club.

Chi partecipa potrà scegliere dal menù sia il numero che la tipologia delle portate; la degustazione delle oltre cento tipologie di vini provenienti da tutto il mondo è libera ed a offerta. L’incasso dei vini e parte del ricavato della cena verrà devoluto al Club delle Leggere.

Il Club delle Leggere è nato dal cuore di un gruppo di amici che hanno unito allo spirito goliardico la profondità e l’impegno nella solidarietà per un giovane grossetano colpito da una grave malattia e per l’Associazione malattie metaboliche congenite di Firenze.

Durante la serata saranno consegnati gli attestati di primo e secondo livello di Ais Grosseto. Per partecipare telefonare, per prenotare il posto, al numero 0564.454417.