Sulle Mura di Grosseto arriva lo Street food Village da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Si tratta di un evento enogastronomico incentrato sui cibi poveri o di strada, piatti e panini gourmet. Tante sono quindi le specialità in arrivo questo fine settimana sul monumento grossetano, dalle regioni italiane e anche dall’estero. Spazio non solo al cibo, ma anche alla musica e all’animazione per i più piccoli, con l’intrattenimento musicale dal vivo e anche lo spazio dedicato al “Baby Pit Stop” con l’ostetrica Lucia Nardi. Divertimento per tutti, proprio come vuole il format dell’associazione culturale no-profit Street food.

Gli orari previsti sono: venerdì 14 giugno dalle 17 alle 24, sabato 15 giugno dalle 11 alle 24, domenica 16 giugno dalle 11 alle 24.

“Siamo curiosi di partecipare a questa tre giorni – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco Luca Agresti e l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi -: i grossetani, già in passato, hanno manifestato grande entusiasmo per iniziative di questo genere, legate allo street food. Vi invitiamo quindi a vivere il monumento simbolo di Grosseto e il clima di festa”.

Fondamentale l’attività dell’Istituzione Le Mura, che ormai da tempo porta avanti senza sosta il proprio lavoro per far tornare a splendere questa parte del centro storico di Grosseto. “Puntiamo sugli eventi – conferma il presidente Alessandro Capitani – e sulle manifestazioni di qualità, sempre cercando di accontentare i gusti dei cittadini e dei visitatori, con un’offerta rivolta alle famiglie e ai giovani”.