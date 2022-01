Studio legale cerca segretaria: ecco come presentare la candidatura

Lo studio legale Lottini, situato in corso Carducci, a Grosseto, ricerca un profilo da inserire nella segreteria a partire già dal mese di febbraio. L’orario di lavoro è dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, con possibile rientro pomeridiano il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 16.30.

Le mansioni richieste consistono nello svolgimento di attività di segreteria di uno studio legale, che comprende gestione pratiche e clientela dello Studio, redazione di lettere, accesso nelle cancellerie degli uffici giudiziari, utilizzo di software per il deposito telematico degli atti e per la gestione delle pratiche di gratuito patrocinio, gestione dell’agenda in formato digitale e tradizionale.

Si richiede buona conoscenza dei principali software a disposizione sul mercato e dimestichezza con lo strumento informatico in generale.

I curricula, con foto, possono essere inviati all’indirizzo e-mail riccardolottini@yahoo.it.

Lo studio si riserva di contattare coloro che sono interessati alla posizione lavorativa.

I curricula non verranno restituiti e saranno conservati/eliminati nel rispetto della normativa sulla privacy.