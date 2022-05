Studio legale cerca un/a praticante avvocato: come candidarsi

Lo studio legale Biondi cerca un/a praticante avvocato con disponibilità full time da inserire nel team di professionisti della sede di Grosseto. Lo studio legale, fondato dall’avvocato Marco Biondi, ha infatti sede a Grosseto, in via Bruno Buozzi 20, e a Cassino, in via Sferracavalli 71.

Per i dettagli dell’offerta o per inoltrare la propria candidatura, gli interessati possono chiamare il numero 0564.1799096 o inviare un’e-mail con Curriculum Vitae all’indirizzo info@studiolegalebiondi.net.