Lo Studio Enterprise riprende il viaggio: i doppiatori tornano davanti al leggio

Lo Studio Enterprise è pronto a riprendere il viaggio.

L’anno accademico più complicato di sempre sta per ripartire, con nuovi stimoli e tanta voglia di tornare davanti al leggio. L’emergenza sanitaria ha brutalmente interrotto la brillante stagione della scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini.

L’anno accademico della realtà grossetana era iniziato nel migliore dei modi tra gli stage con i maestri ospiti, ovvero doppiatori di fama nazionale, e le soddisfazioni professionali. Dopo pochi mesi dal via della stagione, infatti, “l’astroteatronave” diretta da Serafini era riuscita a far debuttare nei turni professionali la giovane Giulia Coccolini (11 anni) e Tazio Torrini. Il loro esordio, affiancato dalle chiamate di Stefano Dori, Stefano Goracci e Livia Amatucci, che hanno doppiato pellicole cinematografiche e serie televisive, ha testimoniato l’ulteriore crescita dello Studio Enterprise.

Purtroppo, al pari di tutte le attività di intrattenimento, anche il mondo dei doppiatori si è dovuto fermare, lasciando sempre più spazio a serie tv sottotitolate. Uno stop che ha riguardato da vicino anche lo Studio Enterprise. La scuola, nei mesi del lockdown, ha fatto sentire costantemente la sua vicinanza agli allievi, attendo con pazienza la riapertura.

Adesso l’attività interrotta può riprendere con nuovi slanci e ritrovata passione. Alessandro Serafini e tutto lo staff della scuola sono già al lavoro per completare il quattordicesimo anno accademico al meglio. Lo sguardo però, è già proiettato verso il futuro.

Tanto per cominciare la scuola grossetana ha rinnovato la collaborazione con i docenti e maestri ospiti che terranno lezione nei prossimi mesi. Grandi doppiatori, ma prima di tutto ottimi professionisti, come Fabrizio Pucci, Gino La Monica, Isabella Pasanisi, Stefanella Marrama, Angelo Maggi, Luca Biagini, Simone Mori, Francesco Prando, oltre a un artista a 360 gradi come Massimo Lopez. Successivamente lo Studio Enterprise si sta attivando per una grande partenza che nella prossima stagione sarà anticipata.

La scuola di via Giordania, infatti, ha già fissato le date per le prossime pre-iscrizioni che apriranno dal 15 giugno al 20 luglio. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 348.1529948.