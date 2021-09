Strada Selva nera: approvato studio di fattibilità per migliorare sicurezza e visibilità

Approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada di Selva nera. Con una delibera di giunta, infatti, l’amministrazione comunale di Capalbio ha deciso di procedere con il miglioramento della strada di Selva Nera con un investimento di 140mila euro che si va a sommare a quello dei 60mila, per l’intervento di messa in sicurezza del ponte e l’ampliamento della carreggiata che è già stato realizzato. Si tratta di fondi che rientrano in un finanziamento della Regione, primo e secondo stralcio, necessari per rendere sicura l’area.

Si tratta di lavori che hanno l’obiettivo di raddoppiare la carreggiata della strada che conduce fino all’Aurelia, migliorando la sicurezza e la visibilità e che si sommano ai lavori da poco completati per il raddoppio del ponte sul canale Acque basse.

Con l’ulteriore finanziamento di 140mila euro, in fase di deliberazione da parte della Regione di Toscana, sarà possibile raddoppiare tutta la strada, dal ponte fino all’Aurelia. I tecnici del Comune hanno già realizzato i sopralluoghi necessari per poter redigere il progetto, non appena sarà approvato il decreto regionale che conferma la suddivisione in lotti.

Attraverso questo intervento spostarsi sul territorio sarà più sicuro, perché miglioreranno le condizioni di visibilità e percorrenza dell’unica strada che collega Capalbio capoluogo alle frazioni di Chiarone, Torba, Capalbio Scalo, senza dover attraversare l’Aurelia, ma percorrendo invece il sovrappasso.