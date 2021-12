Effetti del covid su società ed economia: il Comune sostiene lo studio del Polo universitario

La Giunta ha approvato l’adesione del Comune di Grosseto alla realizzazione di uno studio sulle conseguenze della pandemia che sarà portato avanti dalla Fondazione Polo universitario grossetano.

La proposta intende realizzare un’analisi sugli effetti della pandemia sul piano sociale ed economico, con particolare riferimento al turismo, che interessano la comunità locale anche in relazione ai diversi aspetti di divario che influenzano negativamente la coesione sociale e che possono influire sulla qualità della vita del territorio grossetano. La ricerca è finalizzata all’individuazione delle evoluzioni dell’organizzazione sociale locale anche al fine di delineare politiche di sviluppo necessarie.

Il Comune sosterrà l’iniziativa attraverso l’erogazione di un contributo ancora in via di definizione in accordo con il Polo universitario grossetano.

“La Fondazione Polo universitario grossetano realizzerà uno studio che sarà sicuramente interessante ed utile per il governo locale e grazie al quale potremo capire quali sono le criticità e gli aspetti su cui dovremo soffermarci nella delineazione di nuove politiche di sviluppo in questi anni coinvolti nella pandemia – affermano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore all’Università, Luca Agresti –. Studiare ed analizzare le conseguenze che la diffusione del virus ha prodotto è fondamentale per il futuro per capire come dovrà essere impostata la nuova organizzazione sociale ed economica dal punto di vista locale“.