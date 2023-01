Sul podio in un concorso nazionale di cucina: gli studenti premiati in Comune

Sono stati ricevuti questa mattina, in Comune, gli studenti di quinta E dell’istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, che lo scorso dicembre hanno partecipato al concorso nazionale “Lo zampone e il cotechino Modena Igp degli chef di domani”, classificandosi terzi.

La Giunta comunale di Massa Marittima li ha voluti premiare con una pergamena in ricordo di questa bella esperienza, congratulandosi con tutti i ragazzi, con i loro insegnanti e con la dirigente della scuola per l’ottimo risultato ottenuto.

Tutta la giuria, ed in particolare lo chef Massimo Bottura, hanno particolarmente apprezzato la ricetta proposta dalla classe di Massa Marittima,lo zampone con arancia, semplice ma non banale. La ricetta nasce dall’idea di Andrea Simonetti, che si è ispirato ai gusti e agli aromi della cucina inglese approfonditi in classe. Il gruppo ha gareggiato con circa 40 scuole provenienti da tutta Italia ottenendo il terzo posto.