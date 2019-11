Progetto Bebras: gli studenti maremmani iniziano gli allenamenti per la gara internazionale di Follonica

Iniziati gli allenamenti per la competizione d’informatica internazionale Bebras.

L’evento si svolgerà interamente tramite piattaforma dedicata, in modalità web-based, nella settimana dall’11 al 14 novembre. Sono disponibili sessioni di allenamento che permetteranno di accedere ad una competizione estesa all’intero territorio nazionale ed attiva in molti altri Paesi del mondo. I risultati saranno pubblicati sulla piattaforma https://bebras.it, predisposta dal Laboratorio di divulgazione e didattica dell’informatica dell’Università di Milano.

Il progetto è esteso all’intero Istituto comprensivo 1 di Follonica e quest’anno coinvolgerà, oltre agli alunni della scuola secondaria “Pacioli”, anche le scuole primarie di via Cimarosa e “Rodari”.

Il referente del progetto è il professor Francesco Cantini, che è tornato nel plesso di via Gorizia come docente dopo averlo frequentato come alunno 25 anni fa.