“Io leggo perché”: anche gli studenti maremmani protagonisti della manifestazione

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica diventa protagonista della manifestazione nazionale “Io leggo perché“, giunta alla sua quarta edizione e promossa dall’Associazione italiana editori in collaborazione con le più alte istituzioni dello Stato, la filiera del libro, i media, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta Italia e la diffusione della lettura tra I ragazzi.

Tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” invitano la cittadinanza a partecipare alla campagna di donazioni, che si svolgerà dal 19 al 27 ottobre.

Questo importante progetto ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul valore della lettura come strumento che favorisce il raggiungimento, da parte di tutti i bambini e i ragazzi, delle competenze fondamentali per la vita, le life skills.

I bambini delle scuole dell’infanzia “I Melograni” e “Il Fontino”, gli studenti delle scuole primarie “Bruno Buozzi”, “Don Milani” e della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” organizzeranno un vero e proprio spettacolo letterario dal titolo “Abbattiamo i muri con le parole”.

Le iniziative si declineranno in due momenti della settimana: martedì 22 ottobre dalle 15.15 e venerdì 25 ottobre dalle 10.30 davanti alla libreria Chiti (in via Roma).

E quest’anno l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” parteciperà anche al contest per aggiudicarsi uno tra i dieci buoni dal valore di 1500 euro per l’acquisto di libri con gli scopi di arricchire ulteriormente la varietà di scelta all’interno delle biblioteche scolastiche e di promuovere il piacere della lettura tra I ragazzi dell’Istituto.