Street Art: ecco il progetto di Artemare Club per far rinascere il corso

No, non è ancora morto il corso “antico” di Porto Santo Stefano, anche se qualcuno prontamente ha messo un magazzino di bare.

Il corso, la via più importante del paese, in passato veniva dedicata al Re o alla Regina, data la sua frequentazione e il passaggio delle cerimonie ufficiali e private di tutti i tipi e, infatti, il porto principale argentarino è dedicato a Umberto I Re d’Italia e basta saper leggere sulle enciclopedie per capirne la valenza e rispettare questa tipo di via: “Il corso è una strada cittadina di grande importanza, generalmente con negozi eleganti e boutique, la sua definizione si avvicina quindi a quella dell’inglese main street ed è l’orgoglio dei residenti.

Era quasi così quando il comandante Daniele Busetto 23 anni fa acquistò un locale con una splendida vista sul golfo, vicino al famoso ristorante da Siro, per promuovere l’arte e cultura di mare, ma negli anni per lavori che hanno privilegiato la piazza e altre vie e interventi lunghi e anche con problemi che hanno comportato il rifacimento della pavimentazione del corso per alcuni tratti per ben due volte e tanti altri motivi, gli esercizi principali hanno chiuso uno dopo l’altro, con la conseguente diminuzione del valore dei fondi e a dire che un corso “speciale” sopraelevato con tre terrazze vista mare è quasi unico e invidiabile in Italia.

Carlo Alberto Perillo, affermato artista santostefanese, con l’assistenza tecnica di Emanuele Galatolo, fotografo e noto pilota di droni per documentazione, venerdì 3 giugno, alle 18, nella sede di Artemare Club ai numeri civici 77 – 79 nel corso in parola di Porto Santo Stefano, con entrata libera, osservando strettamente le regole anticovid, presenta un progetto di riqualificazione artistica dell’importante via, dei rendering di Street Art per gli stabili che così decorati nel tempo aumentano il loro valore, come sta accadendo in tante città e Paesi del mondo. Nell’evento il comandante Daniele Busetto, riconosciuto esperto d’arte di tradizione veneziana con due gallerie nel passato, più di 70 mostre e libri e centinaia di articoli, illustrerà la storia e la mappazione dei luoghi della Street Art nel mondo, in Italia, in Toscana e nella Costa d’Argento.